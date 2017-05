Temer reitera que no renunciará pese a protestas en su contra

Aunque gran cantidad de ciudadanos repudian sus reformas económicas, el presidente no electo sostuvo que "Brasil no se sustentará" sin ellas.

El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, reiteró este domingo que no abandonará el cargo pese a las masivas protestas registradas en el país amazónico en las cuales miles de brasileños exigen su renuncia.

Por medio de un artículo publicado en el diario Folha de Sao Paulo, Temer afirmó que Brasil "no paró y no parará" a pesar de las huelgas e incidentes ocurridos en las últimas semanas para pedir su dimisión.

>> Temer asegura que no renunciará a la presidencia pese a investigación por corrupción

"Como he dicho, Brasil no paró y no parará, pese a la crisis política por la cual, reconozco, estamos pasando", aseguró Temer en su artículo "El camino es el desarrollo".

En su texto el presidente de facto criticó a los protestantes "que desprecian la democracia", y destacó la labor desempeñada en el Congreso para aprobar siete medidas provisionales que "dieron continuidad a la votación de la modernización de las leyes laborales".

"Vamos a perseverar en esa travesía. No me desviaré de entregar a mi sucesor, en 2019, un país en condiciones mucho mejores que las que recibí", aseveró el mandatario no electo.

De esta forma, Temer refuerza su mensaje de que no renunciará, aunque la Corte Suprema haya abierto una investigación en su contra por supuesta corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita con base en el testimonio de ejecutivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de colaboración judicial.

>> Brasil: Artistas piden renuncia de Temer y elecciones directas

Cientos de personas participan en una manifestación que contó con presentaciones artísticas en contra de Temer. Foto: EFE.

En su opinión "Brasil no se sustentará" sin las reformas económicas, porque con ellas se crea un "ambiente confiable para la inversión y el crecimiento" y "todos, incluso la oposición, saben de eso".

La crisis política ha paralizado la aprobación de la reforma "más relevante", como califica Temer, la del sistema de pensiones, que endurece las condiciones para obtener esa prestación al establecer como edad mínima para la jubilación los 62 años para mujeres y los 65 para hombres, con un mínimo de 25 años de cotización.

Al tramitarse como enmienda constitucional, se requiere 3/5 de votos favorables, es decir, el apoyo de 308 diputados para que el proyecto siga al Senado, un número ahora en peligro.

>> Partidos abandonan a Temer tras investigación en su contra