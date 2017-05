Hace 40 años, un 25 de mayo de 1977, se estrenó en los cines de Estados Unidos (EE.UU.) el IV episodio, el primero de la trilogía original, que dio inicio a una de las sagas de ciencia ficción más emblemáticas de la historia: Star Wars o Guerra de la Galaxias, creada por George Lucas.

Han Solo, Luke Skywalker y la princesa Leia hicieron su aparición en la gran pantalla y se convirtieron en símbolos de una revolución cultural que se apoderó del mundo. Actualmente cuenta con siete capítulos más una película independiente. Aún quedan por estrenar cuatro películas.

La página de Facebook de Star Wars celebró los 40 años con el tráiler de la primera película de la trilogía original, Star Wars: una nueva esperanza. Es el mismo clip usado para promocionar la película en cines desde finales de 1976.

El tráiler no revela mucho sobre la trama de la película y los efectos especiales no son muy sofisticados. La banda sonora no es la conocida composición de John Williams. Curiosamente, Han Solo no aparece como parte esencial de la película, el narrador solo se refiere a Luke y Leia: "La historia de un chico, una chica y el universo".

Además, de Star Wars se desprendieron novelas, cómics, shows de televisión, juegos, videojuegos, figuras de acción, juguetes, y hasta documentales.

Star Wars también tuvo una gran influencia en Hollywood, pues fue pionera en el uso de efectos especiales y en el formato de trilogía que abrió el camino para otros grandes éxitos como Lord of the Rings (El Señor de los Anillos) y The Matrix, entre otras.