Soldados israelíes utilizan a niños palestinos como escudos

Un grupo de soldados israelíes emboscaron y detuvieron a un niño de siete años durante la manifestación semanal en el pueblo de Kafr Qadum, en el norte de la ocupada Cisjordania, según imágenes mostradas en un vídeo.

El video que fue dado a conocer por la organización de derechos humanos israelí B'Tselem muestra al niño Muamen Murad Mahmud Shteiwi siendo capturado y retenido frente a los soldados como escudo de protección.

En un comunicado, la organización informa que el incidente tuvo lugar el 23 de diciembre, cuando manifestantes palestinos residentes en Kafr Qadum partieron hacia un puesto de control israelí y bloquearon una calle en la parte oriental del pueblo para condenar los crímenes del régimen de ocupación.

Según testigos presenciales, los manifestantes llegaron a una casa situada en la margen oriental del pueblo, sin advertir la presencia de los soldados. Luego, varios niños, incluido Muamen, se separaron del grupo y se dirigieron hacia el este.

En declaraciones del niño Muamen a B'Tselem, los niños arrojaron piedras a un montículo de tierra cubierto por una plancha metálica.

“En cuanto las piedras golpearon el metal, salieron de debajo hombres enmascarados. Al principio creí que eran manifestantes por las máscaras y los guantes negros”, narró el niño.

“Me di cuenta de que eran soldados israelíes, pero me sorprendió y me asustó tanto que no pude correr. Uno de los soldados me golpeó y luego más soldados enmascarados me rodearon. Tenía miedo. Lloré y grité”, continuó el menor

Israel ha detenido unos 2000 niños palestinos menores de 18 años desde que Palestina comenzara el nuevo levantamiento en contra de la ocupación de su territorio, según informó el Centro de Estudios de los Prisioneros Palestinos (PPCS, por sus siglas en inglés).

La organización Addameer, que vela por los derechos de los presos, cuenta más de 700 procesos anuales a palestinos menores de 18 años de edad por cortes israelíes. La mayoría del gran número de los niños palestinos encarcelados sufre penas de prisión por haber lanzado piedras a colonos o soldados israelíes.