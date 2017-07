Sebastian Vettel conquista el Gran Premio de Hungría

El alemán Sebastian Vettel obtuvo este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno por delante del finlandés Kimi Raikkonen, su compañero en Ferrari, y retuvo el liderato del Campeonato del Mundo.

El triunfo número 46 de su carrera permitirá al germano afrontar el parón veraniego como líder destacado del Mundial después de batir en el circuito de Hungaroring a los finlandeses Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas (Mercedes).

El ganador del Gran Premio de Hungría fue afectado por el problema de dirección durante más de media carrera, por lo que comentó: “Me siento como si estuviera en la Luna, fue una carrera realmente difícil, no podía más la dirección comenzó a desviarse hacia los costados, y fue empeorando”.

“Sentí que algo no andaba bien desde que colocamos el auto en la parrilla de salida, el volante no permanecía derecho, se desviaba a la izquierda, no tenía margen de error. Sentí como si la carrera hubiera sido más larga”, pero conservó la punta y ganó.

Por su parte, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quedó fuera del podio, el holandés Max Verstappen (Red Bull) fue quinto, con los españoles Fernando Alonso (McLaren Honda) y Carlos Sainz (Toro Rosso) en el sexto y séptimo lugar, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) finalizó la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno en el octavo puesto.

El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), el Británico Paul di Resta (Williams) y el francés Romain Grosjean (Haas) no pudieron finalizar el Gran Premio.