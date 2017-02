Santos exige a Vargas Lleras lenguaje de respeto con Venezuela

El presidente Juan Manuel Santos tuvo que intervenir este viernes para poner fin a las críticas del vicepresidente Germán Vargas Lleras a la Cancillería colombiana y a las ofensas que hiciera contra ciudadanos de Venezuela.

“El señor Vicepresidente tiene unas funciones específicas, él está encargado de adelantar todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la vivienda (...), y la Canciller es la encargada de las relaciones internacionales (...), y así tienen ambos que obrar, de acuerdo a sus fueros. Hago un llamado al respeto en cualquier comunicación con cualquier país y en cualquier circunstancia”, expresó Santos.

Vargas Lleras dijo la semana pasada desde Tibú, municipio fronterizo con Venezuela, que las casas que allí construye el gobierno neogranadino no deben ser entregadas a "venecos", expresión discriminatoria para referirse a ciudadanos venezolanos.

“No vayan a dejar meter a los venecos por nada del mundo, esto no es para los venecos, no hay un solo lugar en Colombia donde se permita que personas que no sean del país, se beneficien con programas sociales”, fueron las palabras del vicepresidente colombiano.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó el domingo las palabras de Vargas Lleras.

>> Maduro exige disculpas a Vargas Lleras por declaración xenófoba

"Las declaraciones del vicepresidente de Colombia, son las más bajas para un funcionario de ese nivel. Constituye una agresión sistemática contra Venezuela", declaró el presidente Maduro.

Este viernes, el vicepresidente de Colombia hizo declaraciones contra la Cancillería colombiana. La canciller María Ángela Holguín respondió de manera diplomática y dijo que no iba a “entrar en una polémica” con Vargas, y dejó entender que los reparos del Vicepresidente tenían que ver más con un asunto de campaña electoral.

“Lo único que puedo decir es que en este momento, en que comienza a calentarse el ambiente electoral y muchas de las declaraciones responden a esto, yo sí prefiero mantenerme al margen de cualquier comentario”, agregó la Ministra.

El mandatario Juan Manuel Santos intervino para poner fin al episodio. Santos dijo que Vargas debía dedicarse a la infraestructura y la vivienda y la Canciller, a las relaciones exteriores. Su observación iba dirigida especialmente a poner fin a la polémica de Vargas Lleras.

>> Venezuela rechaza declaraciones de vicepresidente colombiano

Al mediodía de este viernes, Vargas Lleras, al iniciar una gira por Caldas, se quejó de que el Ministerio de Relaciones Exteriores no lo hubiera defendido en la respuesta que ha recibido de dirigentes venezolanos por sus palabras en Tibú..

No obstante el llamado de atención de Santos, el vicepresidente volvió a la carga.

“Señora Canciller, comprendo bien que se mantenga al margen en este caso, como en muchos otros lo han hecho usted y la Cancillería”, repitió en Twitter.