Las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Corea del Norte tendrán "un impacto financiero muy grande", afirmó este sábado el presidente estadounidense Donald Trump.

"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de votar 15-0 sancionar a Corea del Norte. China y Rusia votaron con nosotros. ¡Impacto financiero muy grande!", señaló el mandatario en su cuenta personal de Twitter.

The United Nations Security Council just voted 15-0 to sanction North Korea. China and Russia voted with us. Very big financial impact!