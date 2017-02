Rusia y EE.UU. niegan vínculos entre Trump y Putin

Los gobiernos de Rusia y Estados Unidos (EE.UU.) rechazaron este miércoles los señalamientos sobre supuestos vínculos de inteligencia entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las versiones de algunos medios occidentales sobre un supuesto vínculo entre el equipo de Gobierno del presidente Trump, y la inteligencia rusa, y consideró que ello carece de argumentación alguna.

>> Rusia: Las relaciones con EE.UU. han tocado fondo

“Se trata de informaciones gaceteras que no se basan en ningún tipo de hechos. No creamos en informaciones despersonalizadas” que “citan cinco fuentes distintas pero no nombran a ninguna de ellas”, dijo Peskov en relación con los señalamientos realizados este martes por el diario The New York Time.

Por otro lado, el mandatario estadounidense expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que la supuesta “conexión rusa no es más que un intento de ocultar los muchos errores que cometió la campaña perdedora de Hillary Clinton (excandidata demócrata)”.

En este contexto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, argumentó que los contactos entre los asesores de la campaña de Trump y los diplomáticos rusos es algo normal, “regulado por las convenciones internacionales sobre las relaciones diplomáticas”.



“Ya nada nos sorprende. Eso confirma una vez que asistimos a un gran juego político dentro” de EE.UU., subrayó.

>> Renuncia Michael Flynn, asesor de Seguridad Nacional de Trump

Estas declaraciones se producen tras la renuncia del consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Michael Flynn, el pasado lunes cuando dijo que Trump mintió sobre sus conversaciones con Moscú y la supuesta interferencia rusa en la política de Washington.

Campaña de acusaciones

Trump también criticó a las cadenas de noticias MSNBC y CNN y las acusó de propagar en su contra teorías de conspiraciones y mentiras.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2017

De igual forma, Peskov recomendó no confiar en las informaciones de la CNN y The New York Times que afirman que asesores de Trump mantuvieron contacto permanente con funcionarios gubernamentales rusos durante la campaña electoral del entonces candidato republicano.

>> Designan a Steven Mnuchin como secretario del Tesoro de EE.UU.