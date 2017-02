Rusia: "Sanciones de EE.UU. a Irán crean ambiente desfavorable"

"Existe la preocupación de que Irán pueda abandonar el acuerdo nuclear", lo que "sería un fracaso para la comunidad internacional", consideró el director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Mijaíl Ulianov.

El director del Departamento de No Proliferación y Control de Armas de la Cancillería rusa, Mijaíl Ulianov, advirtió este miércoles que las sanciones de Estados Unidos contra Irán no resultan favorables para la aplicación del acuerdo nuclear.

"Vemos una retórica muy dura de la administración estadounidense y una retórica dura de respuesta por parte de Teherán. Se han impuesto las sanciones a Irán. Naturalmente, esto crea un ambiente desfavorable para la puesta en marcha del acuerdo nuclear", afirmó Ulianov a RIA Novosti.

>> Irán analiza sancionar a individuos y entidades de EE.UU.

"Existe la preocupación de que Irán pueda abandonar el acuerdo nuclear", lo que "sería un fracaso para la comunidad internacional", declaró el funcionario del Ministerio de Exteriores ruso.

El histórico acuerdo de 2015 entre Irán y seis países, que impuso límites al programa nuclear de Teherán, tiene como fin prevenir el desarrollo de las armas atómicas de este país. Los países acordaron un plan de acción, cuyo cumplimiento levantaría las sanciones económicas y financieras impuestos previamente por el Consejo de Seguridad de la ONU, EE.UU. y la Unión Europea.

El nuevo presidente norteamericano, Donald Trump, ha criticado en numerosas ocasiones este acuerdo, al expresar que su predecesor, Barack Obama, hizo demasiadas concesiones a los iraníes. Según Trump, este acuerdo "fue uno de los peores".

>> Rusia rechaza las nuevas sanciones de EE.UU. contra Irán

El pasado 29 de enero Irán efectuó el lanzamiento de un misil balístico de medio alcance a unos 225 kilómetros de Teherán. "La reciente prueba [del misil] estaba en línea con nuestros programas, y no permitiremos que otros países interfieran en nuestros asuntos de defensa", indicó el ministro iraní de Defensa, Hossein Dehkan.

El 3 de febrero, EE.UU. aprobó sanciones contra Irán por su programa de misiles balísticos.



La Unión Europea exhortó a Teherán a no realizar ensayos balísticos para no "profundizar la desconfianza" en la comunidad internacional y apuntó que solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede decidir si Irán ha violado el PAIC o no.