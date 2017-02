Retoman pesquisa sobre abusos sexuales a niños en Reino Unido

Una investigación sobre abusos sexuales cometidos contra niños a cargo de instituciones públicas y privadas del Reino Unido fue retomada este lunes, enfocada particularmente en los menores enviados a Australia entre 1945 y 1974.

La pesquisa fue abierta tras conocerse los abusos sistemáticos cometidos impunemente por el ya fallecido presentador de la cadena de noticias BBC, Jimmy Savile, la investigación otorgará también recomendaciones para asegurar la protección infantil.

Las denuncias de abusos a niños huérfanos y de familias pobres que fueron enviados desde el Reino Unido a Australia serán el eje principal de la investigación. Australia y otras excolonias británicas recibieron los menores ingleses para darles una "mejor calidad de vida", pero estos fueron víctimas de abusos en esos territorios.

Muchos de estos menores, hoy adultos, denunciaron que fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos en las instituciones, en su mayoría religiosas, en las que ingresaron a su llegada a su país de acogida.

"No teníamos padres, no teníamos parientes, no podíamos ir a ningún sitio. Estos hermanos, estos pederastas, debían pensar que estaban en el paraíso", declaró Clifford Walsh, de 72 años, que relató como fue violado y golpeado en numerosas ocasiones cuando estaba en Bindoon Boys Town, una institución católica dirigida por los Hermanos Cristianos.

El dato: Entre 7.000 y 10.000 menores cuyo cuidado estaba a cargo del Estado o de organizaciones benéficas o religiosas fueron trasladados a Australia después de la Segunda Guerra Mundial.

El Gobierno de Australia se disculpó en 2009 por la crueldad mostrada contra estos niños y el Reino Unido lo hizo en 2010.

