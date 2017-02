Matteo Renzi renuncia a la secretaría general del PD de Italia

El ex primer ministro de Italia, Matteo Renzi, dimitió a la secretaría general del Partido Demócrata (PD), así lo anunció este domingo en la asamblea del grupo político.

El presidente del PD, Matteo Orfini, informó que recibió la dimisión formal del secretario mientras se daba inicio a la asamblea del grupo político, decisiva para el futuro de la formación del partido que se ve amenazado por una posible ruptura.

Renzi explicó que dimitió como secretario general por el bien del partido y reiteró que no se le puede pedir no volver a ser candidato "porque esto no puede ser una regla del juego democrático".

El grupo que lo critica dice que esta decisión amenaza con la escisión del partido si el congreso de la agrupación se convoca inmediatamente y piden que se espere a septiembre o octubre para dar tiempo a realizar un proyecto común.

Michele Emiliano, presidente de la región de Apulia, también exigió que Renzi no vuelva a presentarse como candidato a la secretaria general del PD.

Por su parte, Renzi luego de la dimisión declaró que le duele la palabra escisión, "es de las más feas que se pueden oír en el vocabulario político junto a la palabra chantaje".

El ex primer ministro aseguró que "un gran partido no puede detenerse con las amenazas de una minoría"..."Si no se realiza el congreso seremos como los demás (...) El congreso es la alternativa al modelo Casaleggio (Gianroberto, fundador del M5S) o al modelo Arcore (en alusión a la residencia de Silvio Berlusconi)", dijo Renzi.