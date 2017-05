Renuncia el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú

El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Martín Vizcarra, renunció al cargo este lunes luego de los cuestionamientos y el retroceso en la construcción del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Poco después de su dimisión, la Contraloría emitió un informe técnico que confirma irregularidades de la obra.

Vizcarra anunció su renuncia un día de "dejar sin efecto" el contrato y la adenda sobre el Aeropuerto de Chinchero en Cusco, obra que no obtuvo la aceptación del Congreso y la Contraloría General de la República.

El contralor general Edgar Alarcón, en su informe del Aeropuerto de Chinchero, recomendó iniciar acciones legales contra 10 funcionarios: seis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dos del Ministerio de Economía y Finanzas y dos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), por presuntas irregularidades en la adenda a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A.

"El día de hoy he presentado mi renuncia al cargo, lo hago porque siempre he priorizado el interés del Perú en todas mis decisiones, es oportuno después de desempeñar este cargo de ministro desde el 28 de julio del año pasado que ahora dé esa responsabilidad a otra persona. He trabajado estos casi 10 meses con mucha responsabilidad y entrega, pero principalmente con honestidad y eso le consta a las autoridades regionales", dijo Vizcarra a través de TV Perú, acompañado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien le agradeció su labor.

El vocero alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, advirtió que pese a cancelar el contrato del aeropuerto de Chinchero, esto no eximía a Vizcarra de haber firmado una adenda de manera apresurada.

Tres funcionarios de Kuczynski han renunciado

La renuncia de Martín Vizcarra lo convierte en el segundo funcionario del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que abandonan el cargo voluntariamente. El primero fue el entonces ministro de Defensa, Mariano González, quien dimitió en noviembre de 2016, luego de ser criticado por favorecer a su pareja con un ascenso dentro de la institución.

La tercera salida del gabinete de Kuczynski fue del ministro de Educación, Jaime Saavedra, a quien el Congreso forzó a renunciar por presuntas irregularidades en la adquisición de computadoras, entre otraz razones.