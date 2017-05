Real Madrid busca retomar el título de Liga tras cinco años

El club de fútbol español Real Madrid jugará este domingo ante el Málaga, conocedor de que un empate le vale para titularse como campeón de la Liga, tras cinco años de supremacía blaugrana y colchonera.

Precisamente el FC Barcelona tiene este domingo la posibilidad de arrebatarle el título a su acérrimo rival. En primer lugar con 90 puntos, a tres de diferencia del equipo catalán, el Madrid tiene todas las posibilidades para ser campeón.

>> Real Madrid saldrá a jugar la Champions con la meta del doblete

"Hay que estar concentrados y salir a ganar como siempre porque está en el ADN de este equipo. Luego veremos lo que va a pasar, pero en nuestra cabeza siempre es salir a ganar", declaró en la víspera el entrenador del Madrid, Zinedine Zidane.

Del lado del Málaga, que ha ganado seis de sus ocho últimos partidos, sobresale la labor de su director técnico, Míchel, seis veces campeón de España con el conjunto blanco en las décadas de los 80 y 90.

Zidane no quiso valorar el papel que tiene Míchel: "Miro sólo lo que tenemos que hacer nosotros, siempre ha sido así. Dependemos de nosotros y no miro ni al rival ni a nadie. Vamos a tener un partido difícil contra un equipo que últimamente lo está haciendo fenomenal (...). Todo depende de nuestro partido y me interesa más lo que vamos a hacer nosotros".

Por su parte, el entrenador del Barcelona, Luis Enrique, señaló que "si se da la carambola, fantástico". El blaugrana jugará ante el Eibar y de terminar igualado en unidades con el Madrid, será campeón por superarlo en los duelos entre ambos en la Liga.

>> Doblete de Messi al Real Madrid pone líder al Barcelona

"Me centro en los tres puntos, si se da la carambola pues fantástico y si no, a felicitar al rival. El objetivo es ganar a través de un buen fútbol y que la gente se lo pase bien", dijo.

Luis Enrique también se refirió a su marcha del club, tras tres años al frente del primer equipo. "Sí, será especial. Independientemente de los años siempre parece corto porque todo sucede con mucha pasión", apuntó.