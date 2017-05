Ralph Gonsalves: Actuación de la OEA es decepcionante

La Organización de Estados Americanos (OEA) "no detuvo el golpe parlamentario en Brasil" porque no puede intervenir en los asuntos internos de los países, afirmó el primer ministro Ralph Gonsalves.

"La forma en como se ha movido la Organización de Estados Americanos (OEA) contra la democracia, independencia y autodeterminación de los pueblos no solo ha sido decepcionante sino contraria a la Ley Internacional de la carta democrática de la OEA", dijo el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves.

En entrevista para teleSUR, Gonsalves recordó el golpe parlamentario que removió de su cargo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y afirmó que San Vicente y Las Granadinas se opuso pero "no hubo esfuerzos de la OEA por detenerlo" porque no era su trabajo hacerlo, porque "no puedes intervenir en los asuntos internos de un país".

Sobre Petrocaribe el primer ministro afirmó que es "un gran signo de solidaridad" por parte de la República de Venezuela. "Es un préstamo generoso", dijo Gonsalves.

"Pagamos el 50 por ciento del petróleo en 90 días y el otro 50 por ciento en 25 años. Imagina recibir un préstamo por 25 años. Pagamos en términos generosos", explicó Gonsalves y añadió: "Este proyecto del presidente Hugo Chávez no es solo un ejercicio político sino cristiano".

Con respecto a la Comunidad del Caribe (Caricom), Gonsalves aseguró que significa la integración regional y explicó que dentro de la comunidad hay países como Jamaica, Dominica, Granada, que tienen su propia moneda pero San Vicente y Las Granadinas "tiene el dólar del Caribe Oriental que se ha mantenido fijo por 30 años".

"Aunque notamos la integración regional en Latinoamérica creo que podemos hacer una mejor integración étnica y social", señaló Gonsalves y añadió: "En Brasil, por ejemplo, son 200 millones de habitantes y 100 millones son africanos pero no ves representantes de esta etnia en altos cargos de Gobierno. En nuestro país no distinguimos ni discriminamos".

San Vicente y Las Granadinas no aplica la Ciudadanía por Inversión porque "la ciudadanía no es un producto a la venta, es una condición existencial y no se puede vender", indicó Gonsalves.

El primer ministro afirmó que Estados Unidos es el culpable del tráfico de armas en ese país caribeño porque en Norteamérica "creen que cualquiera tiene derecho de obtener un arma y ese derecho nos afecta. Por un lado, EE.UU. ayuda con la seguridad regional pero al mismo tiempo provoca la inseguridad por la producción de armas ".