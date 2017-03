Rafael Correa: No hubo Consejo de Generales y si así fuese es ilegal

"No permitiré que ningún grupo armado se tome atribuciones que no les corresponden", afirmó el mandatario ecuatoriano.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseveró este martes que "no hubo tal Consejo (de Generales), y si así fuese es ilegal, ilegítimo e inconstitucional", debido a que las Fuerzas Armadas no tienen esas atribuciones constitucionales.

Las declaraciones del mandatario se dan a propósito de la destitución del general Luis Castro como comandante del Ejército, quien dijo que hubo una reunión del Consejo de Generales, que emitió un comunicado de supuestas irregularidades durante el proceso electoral del pasado 19 de febrero.

"El General estuvo afuera, con el dolor de mi alma, desde que saca esa declaración de un supuesto Consejo de Generales que no hubo", destacó Correa durante un conversatorio de medios.

.@MashiRafael ¨un general debe estar subordinado al mando civil, no es deliberante y cierta prensa y la oposición aplaude¨ — Christian Salas M. (@CSalas_teleSUR) 7 de marzo de 2017

Recordó que el papel de las Fuerzas Armadas en procesos electorales es "deberse al Consejo Nacional Electoral (CNE) y salvaguardar el orden y obedecer al CNE... Entonces que se ubiquen un poco".

Aseguró que Ecuador no volverá al pasado: "No permitiré que ningún grupo armado se tome atribuciones que no les corresponden, eso sería volver al pasado a Latinoamérica de los años 60, 70 donde dominaban las dictaduras y eso es inadmisible".

"Esta vez nadie ha respaldado al comandante del Ejército Ecuatoriano. Ni el Comandante de la Armada, ni el de la FAE (Fuerza Aérea Ecuatoriana), ni el Jefe del Comando Conjunto. Estaba totalmente equivocado, ya que se estaban haciendo eco de la payasada de la derecha con el supuesto fraude", indicó el mandatario.

Asimismo, el presidente Correa aseveró que "los árbitros de la democracia no son los militares" y estos no deciden "cuál es la decisión popular, quiénes ganan o pierden elecciones".

Precisó que los árbitros de la democracia "son los ecuatorianos a través del Estado de Derecho y sus instituciones, el Tribunal Contencioso Electoral y hasta los partidos políticos como representantes de la sociedad".

.@MashiRafael las @FFAAECUADOR no son los arbitros de la democracia, lo que hizo el Gral Castro fue abusivo y no lo voy a permitir — Christian Salas M. (@CSalas_teleSUR) 7 de marzo de 2017

Ministro de Defensa niega que hubo Consejo de Generales

"No existió esa reunión los días siguientes a las elecciones" que emitió un pronunciamiento sobre los resultados electorales del pasado 19 de febrero, aseveró este martes el ministro de Defensa de Ecuador, Ricardo Patiño.

Patiño aseguró que "es un acto fraudulento que haya salido un documento con la firma de respaldo del Consejo de Generales" en referencia a las declaraciones del excomandante del Ejército, Luis Castro sobre el supuesto encuentro.