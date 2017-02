¿Quién es Neil Gorsuch, candidato a la Corte Suprema de EE.UU.?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este martes al juez conservador Neil Gorsuch como su candidato para reemplazar en la Corte Suprema al fallecido juez Antonin Scalia.

Gorsuch tiene 49 años y es hasta ahora el juez más joven nominado a la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Egresó de las universidades de Harvard, Columbia y Oxford. Trabajó como secretario de dos jueces del tribunal superior, Byron White y Anthony Kennedy, respectivamente. También se desempeñó en el Departamento de Justicia.

Al Tribunal de Apelaciones del Décimo Distrito, que abarca Colorado, Kansas, Nuevo México, Utah, Wyoming y partes de Oklahoma, llegó por nominación del expresidente George W. Bush en 2006.

Es autor de The Future of Assisted Suicide and Euthanasia (El futuro del suicidio asistido y la eutanasia), publicado en 2006, y explica que bajo ningún concepto se debería legalizar la eutanasia.

Se manifestó en contra de la Ley de Salud Accesible (Obamacare) al considerar que la anticoncepción va contra algunas creencias.

"El juez Gorsuch tiene destrezas legales sobresalientes, una mente brillante, tremendos discípulos y se ha ganado un respaldo bipartidista", explicó Trump este martes en la Casa Blanca.

"Dependiendo de su edad, un juez puede estar activo durante 50 años. Y sus decisiones pueden durar un siglo o más, y frecuentemente pueden ser permanentes", agregó.