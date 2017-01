¿Quién es Helen Aguirre, asesora especial del presidente Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Helen Aguirre Ferré como directora de asuntos de medios de prensa y su asesora especial.

La periodista de 58 años es madre de tres hijos, descendiente de nicaragüenses y nacida en Miami. Su padre, Horacio Aguirre, es el dueño fundador del Diario las Américas y su suegro, Maurice Ferré, fue alcalde de Miami.

Hace 16 años, Aguirre estuvo en la Junta de Fideicomiso del Miami Dade College gracias al exgobernador de Florida Jeb Bush (hermano del expresidente George W. Bush). Recientemente, Aguirre Ferré se vio obligada a renunciar al cargo en la institución por su cambio de discurso al apoyar a Donald Trump.

En 2005 fue designada miembro del Higher Education Task Force of Florida, es miembro del Women's Fund of Miami Dade, Angels of Mercy (Mercy Hospital) y de American Nicaraguan Foundation.

Como periodista ha trabajado en Univisión, WPBT2, el Diario Las Américas, The Miami Herald y El Nuevo Herald.

Respalda la unión de Puerto Rico como el estado 51 de EE.UU.

Criticó en varias ocasiones en medios hispanos a Trump, le comparó con un "perro callejero" y consideró que el magnate tenía un "problema categórico" en las elecciones primarias por sus comentarios contra las mujeres y los hispanos.