¿Qué representa para el mundo que EE.UU. aumente gasto militar?

Un nuevo anuncio de Donald Trump causa reacción en el mundo. Durante una reunión con los gobernadores del país, el mandatario informó que aumentará en unos 54 mil millones de dólares el presupuesto militar del Departamento de Defensa de EE.UU., un incremento del 10 por ciento, el mayor aumento de la dotación presupuestaria del Pentágono desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Trump aseguró que así podrá proteger a EE.UU. frente a diferentes amenazas. Culpó a la administración de Barack Obama de haber debilitado el poderío militar.

Al final de la reunión, Trump dio a conocer que presentará un presupuesto federal centrado en la seguridad pública y la seguridad nacional, además de aumentar el poder de los gobernadores.

Según los medios de comunicación estadounidenses, el incremento del gasto en Defensa será compensado con recortes en todas las demás áreas de la Administración Pública, salvo pensiones y asistencia médica a los ancianos.

Prepotencia imperial contra la paz

Trump calificó la decisión de incrementar el presupuesto militar como un "acontecimiento emblemático" que es, además, "un mensaje al mundo, en estos tiempos peligrosos, de la fortaleza, la seguridad, y la determinación de Estados Unidos".

El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Guillaume Long, escribió en Twiitter que este incremento “es una nueva afrenta a (la) paz que los pueblos buscan construir”.

"Evidentemente nos está declarando la guerra a todos", manifiesta Carlos Aznárez, analista internacional, a la cadena Hispan TV .

"Está diciendo: somos los dueños del mundo y lo vamos a demostrar, y esto cada vez que se plantea asi lo que trae es más guerra, más invasión, más desplazados, más hambrientos en el mundo", añade Aznárez, al referirse a la evidente muestra de la prepotencia imperial en torno a las armas.

"No estamos frente a un ser racional sino frente a un monstruo que no tiene ningún tipo de medidas para anunciar las cosas", precisó el también director del portal de noticias Resumen Latinoamericano.

‘Aumento de gasto militar de EEUU, es una amenaza para planeta’ https://t.co/cGGdmdD2Uw vía @YouTube — Aurelio Medina (@Aur3llio) February 28, 2017

Señal peligrosa para aliados y enemigos

El analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín opina que el propósito de Trump de aumentar el gasto militar resulta un anuncio muy peligroso para el mundo. "Es un peligro para los países que EE.UU. considera sus enemigos, y también para sus aliados, porque es un mecanismo fundamental de control", agrega.

Sánchez Marín coincide en que esta decisión del presidente estadounidense representa igualmente una grave amenaza para las naciones incluidas en "listas negras de EE.UU." "Los enemigos de los pueblos siempre han estado al lado de los centros de control de los poderes mundiales", asevera en entrevista con Hispan TV.

Anuncio de @realDonaldTrump de incrementar gasto militar de EEUU en 54 mil millones es nueva afrenta a paz que los pueblos buscan construir — Guillaume Long (@GuillaumeLong) 27 de febrero de 2017

¿Una nueva guerra?

Cada presidente estadounidense se ha enrolado en contiendas militares. Es un mecanismo inherente a la maquinaria bélica de ese país. Si revisamos lo sucedido en los últimos tres lustros, encontramos que George W. Bush lanzó bombas contra Iraq y Afganistán, en una lucha contra el terrorismo que sigue sin encontrar la puerta de salida. Para mantener esas contiendas bélicas, en 2007, W. Bush pidió un aumento del 11 por ciento del presupuesto.

Barack Obama ordenó en marzo de 2011 que los barcos de guerra y submarinos de Estados Unidos lanzaran más de 110 misiles de crucero Tomahawk contra los sistemas antiaéreos de Libia para iniciar su injerencia en el conflicto en esa nación árabe, país donde aún rige el caos.

En Libia, la producción de petróleo casi se ha paralizado, los bancos carecen de liquidez y los hospitales se están quedando sin medicinas. Se estima que 400 mil personas se han visto desplazadas.

¿Y cuál será la guerra de Trump? Entre las opiniones que suscitó en el diario español El Mundo el aumento del presupuesto del Pentágono, está el del usuario Bloomber, quien comentó: "Es lo de siempre, y si no hay guerras, pues habrá que inventárselas".

"Nosotros ya no ganamos nunca y no luchamos para ganar”, señaló Trump tras criticar los billones de dólares que su país ha gastado en las guerras de Oriente Próximo de las dos últimas décadas. A partir de ahora, el planteamiento será otro, según sus propias palabras: Washington luchará para ganar o simplemente no combatirá. “Vamos a empezar a ganar guerras otra vez”.

Sobre el alza en el gasto militar

Esos 54 mil millones de dólares de incremento del presupuesto de EE.UU. equivalen aproximadamente a cuatro veces todo el presupuesto del Ministerio de Defensa de España, y superan todo el gasto militar de países como Francia o Reino Unido.

El Departamento de Defensa de EE.UU. ha sido criticado por "la alegría" con la que gasta el dinero del contribuyente, como revelan facturas de 600 dólares (568 euros) por una bombilla, y 43 millones de dólares (40,7 millones de euros) por la construcción de una gasolinera en Afganistán.

En diciembre se hizo público que el Pentágono había ocultado al Congreso sobrecostos administrativos de 25.000 millones de dólares (23.666 millones de euros) al año. En total, uno de casa seis dólares de gasto público en EE.UU. va a Defensa.