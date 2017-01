Primera propuesta republicana para eliminar el Obamacare

Dos senadores republicanos, Bill Cassidy y Susan Collins, presentaron este lunes la primera propuesta legislativa de su partido para reemplazar la reforma sanitaria llevada a cabo por el expresidente, Barack Obama en 2010.

La propuesta, llamada Ley de Libertad del Paciente, establece que muchos de los impuestos del Obamacare (reforma sanitaria) se mantendrán con el fin de proveer ingresos para el plan de reemplazo y da a los estados la opción de mantener o no el sistema su juicio.

Otros estados podrán optar por un plan alternativo que proporcionaría un crédito fiscal uniforme relacionado a una cuenta de ahorros de salud para ayudar a las personas a pagar un plan de seguro de salud básico y menos completo.

El plan no cuenta con el apoyo de los republicanos en su totalidad y fue rechazado rápidamente por el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

"Esta propuesta es una fachada vacía que crearía el caos para millones de estadounidenses", afirmó Schumer.

El Obamacare establece una penalización con el pago de impuestos para aquel individuo que no se inscriba en el seguro de salud. La cantidad a pagar ascenderá cada año.

Los subsidios disponibles para la compra de políticas en el Obamacare no son lo suficientemente generosos para algunos estadounidenses y las multas por no tener cobertura no son tan altas como para animarles a inscribirse.