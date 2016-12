Presidente filipino le dice idiota a un comisionado de la ONU

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, llamó idiota al comisionado de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein, quien solicitó esta semana pidió abrir una investigación por los asesinatos que el mandatario admitió haber cometido en los años 80.



Duterte es cuestionado por la violenta campaña contra la droga que puso en marcha tras tomar posesión en junio y que desde entonces ha causado unos 6 mil 100 muertos.

Hace una semana admitió que ayudó a la Policía a matar a tres presuntos delincuentes, acusados de violar y asesinar una misionera australiana en Davao, cuando era alcalde de esta ciudad del sur del archipiélago.

alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, reaccionó el martes a la admisión de Duterte instando a las autoridades judiciales de Filipinas a abrir una investigación por asesinato en su contra.



La demanda del comisionado provocó la réplica de Duterte, que negó al personal de la ONU el derecho a criticarle.



"Quién te da el derecho de... no conoces la ley internacional. Apoyamos a la ONU con nuestras contribuciones, estúpido, y te pago el salario", dijo Duterte en un acto con voluntarios de la campaña antidroga, según la cadena ABS-CBN.



"No me hables como si fuera tu empleado. Soy estado miembro, un estado soberano, así que calla porque eres corto en inteligencia", continuó.



"Eres solo un empleado de una oficina cuyo subsidio procede del bolsillo de los estados miembros y no tienes autoridad para... pavonearte por ahí como si fueras soberano, ¡idiota!", concluyó Duterte.