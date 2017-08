Presidente Maduro agradece el respaldo de los Poderes estatales ante las sanciones de EE.UU.

El presidente venezolano Nicolás Maduro agradeció este martes a las diferentes instituciones y Poderes Públicos del Estado por el respaldo brindado ante la sanciones unilaterales en su contra, emitidas por el Gobierno de Estados Unidos.

"Agradezco a las distintas instituciones y Poderes del Estado, por su respaldo a las espurias sanciones que el gobierno de Donald Trump ha anunciado contra mi persona y que las he tomado como una distinción a nuestra lucha revolucionaria, ya que no he sido de esos gobernantes que son lacayos del imperio, sino que me he mantenido firme y leal con el pueblo del Comandante Hugo Chávez", afirmó Maduro a través de su cuenta en Facebook.

El Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, rechazó la decisión constitucional del presidente de invocar la Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de ser una acción vislumbrada en la Constitución y de recibir el respaldo de más de ocho millones de venezolanos, Estados Unidos igualmente aplicó las sanciones.

Ante esta nueva agresión, las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Moral Republicano, el Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Defensa Pública y el Congreso de la Patria se pronunciaron en rechazo de las sanciones interpuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra el mandatario.

>> Presidente Maduro a EE.UU.: El pueblo de Venezuela ha decidido ser libre

Por otra parte, a través de la red social, el presidente Nicolás Maduro compartió un material audiovisual en el que se muestran las expresiones de rechazo ante las sanciones contra la soberanía venezolana, que pretende generar una intervención militar extranjera.