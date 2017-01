¿Por qué la AN no puede declarar el "abandono de cargo" de Nicolás Maduro?

La decisión de la Asamblea Nacional queda sin efecto jurídico vinculante porque no se cumplen los escenarios establecidos en la Constitución para declarar el abandono de cargo.

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), que se encuentra en desacato, declaró este lunes "el abandono de cargo" del presidente constitucional Nicolás Maduro.

Sin embargo, la Constitución venezolana, en los artículos 232 y 233, solo admite declarar el abandono de cargo del presidente en los siguientes casos: la violación a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a la defensa de la nación; su revocatoria popular, muerte, renuncia o la incapacidad física o mental certificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

8. Al final fue una votación política no vinculante. @NicolasMaduro sigue siendo el presidente de Venezuela pic.twitter.com/TdgexfojRM — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 9 de enero de 2017

Al no cumplirse ninguno de los escenarios para declarar el abandono del cargo, la decisión de este lunes queda sin efecto jurídico vinculante, explica el portal misiónverdad.com.

Además, el Tribunal Supremo estableció que no es potestad de la Asamblea Nacional realizar un juicio político contra el presidente ni declarar el abandono del cargo. Por lo tanto, la decisión de este lunes de la AN desacata esta sentencia.

La situación de desacato que mantiene la AN desde 2015, se debe a que no acató la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que sentenció la desincorporación de tres diputados del estado Amazonas (sur), cuya elección el 6 de diciembre de ese año fue impugnada debido a irregularidades durante el proceso electoral. Poco antes de aprobar el abandono de cargo, el nuevo presidente de la AN se mostró a favor de desincorporar a los tres diputados. Decisión que fue rechazada por otros dirigentes de derecha.

"Intento fallido de golpe de Estado"

El jefe del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional, diputado Héctor Rodríguez, aseveró este lunes que la AN sigue "en una actitud de desacato, en una acción inútil que no tendrá efecto jurídico, más allá de un intento fallido de golpe de Estado".

Rodríguez explicó que los diputados de derecha, que son mayoría en la AN, hicieron una interpretación sin sustento jurídico del abandono del cargo, que no está relacionada con la ausencia física, sino en lo que ellos consideran "positivo y negativo de la gestión del presidente Maduro".

"Desde esa tesis irracional, podríamos decir que la Asamblea Nacional abandonó su cargo porque no nombró a los rectores del CNE (Consejo Nacional Electoral) , o porque no le ha pagado a los trabajadores; también se podría aplicar al gobernador del estado Miranda que abandonó su cargo porque no construye viviendas, o porque es la entidad más insegura del país(...) Es una barbaridad desde el punto de vista jurídico y político", sentenció Rodríguez.