Película sueca "The Square" se lleva la Palma de Oro en Cannes

La película sueca The Square, del director Ruben Östlund, ganó la Palma de Oro de la 70 edición del Festival de Cannes, protagonizada por un conservador de un museo de arte contemporáneo solidario y padre de dos hijos que se sumerge en una profunda crisis existencial.

El palmarés quedó distribuido de la siguiente manera: Palma de Oro: The Square, de Ruben Östlund. Premio del 70º Aniversario: Nicole Kidman. Gran Premio del Jurado: 120 battements par minute de Robin Campillo. Premio a la mejor dirección: Sofia Coppola por The Beguilded. Premio al mejor actor: Joaquin Phoenix por You were never really here, de Lynne Ramsay por You were never really here.

Premio a la mejor actriz: Diane Kruger por Aus dem nichts, de Fatih Akin. Premio del Jurado: Nelyubov, de Andrei Zviagintsev. Premio al mejor guion: para Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou por The killing of a sacred deer y Lynne Ramsay por You were never really here.

Menciones especiales: Lerd, de Mohammad Rasoulof; Jasmine Trinca por su interpretación en Fortunata de Sergio Castellitto; Barbara de Mathieu Amalric, Taylor Sheridan por su dirección en Wind river y la mención de premio del jurado fue para Las hijas de abril, de Michel Franco.



