Henry Ramos Allup, secretario general del partido venezolano de derecha Acción Democrática (AD), aseguró que su tolda política participará en las elecciones regionales de diciembre y posteriormente en las de alcaldes y presidenciales, pues no están de acuerdo con la "estrategia de no participación".

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) promovió la abstención en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio y ha asegurado que los partidos que la integran "no se medirán en elecciones con una dictadura". En contraste, Ramos Allup dice que "la Constitución no nos manda a construir gobiernos paralelos, sino por elecciones".

Asimismo, rechazó que sectores de la oposición tomen la vía de la no participación y la violencia para imponer su propuesta política. "Tampoco se pueden seguir los impulsos de los que quieren que aquí haya una matazón", sentenció.

En cuanto a la participación de la MUD en las elecciones regionales de diciembre próximo, el titular de AD dijo que no puede hablar por otros partidos, pero el suyo -que también es miembro de la MUD- va a participar.

"Estos excesos no nos van a llevar a ninguna parte (...) La mayoría de la gente no quiere una matanza porque sabe que a la hora de una va a ganar el que tenga cañones y fusiles, y la mayoría de los venezolanos no los tiene", expresó en una entrevista en la televisora Globovisión.