El papa Francisco afirmó que el terrorismo no obedece a religiones: “el terrorismo cristiano no existe, el terrorismo judío no existe, y el terrorismo musulmán no existe. No existen", en un mensaje enviado el pasado viernes a los participantes del encuentro mundial de los movimientos políticos en la ciudad de Modesto, California, EE.UU.

"Ningún pueblo es criminal y ninguna religión es terrorista...Ningún pueblo es criminal o narcotraficante o violento...Hay personas fundamentalistas y violentas en todos los Pueblos y religiones que, además, se fortalecen con las generalizaciones intolerantes, se alimentan del odio y la xenofobia" expresó Francisco en su discurso.

Para el papa Francisco, las desigualdades económicas son el resultado del surgimiento del terrorismo. En declaraciones realizadas por el pontífice en agosto pasado, calificó de "injusto" el hecho de relacionar "el Islam con la violencia".

“Los pobres y los pueblos más pobres son acusados de violencia pero, sin igualdad de oportunidades, las diferentes formas de agresión y conflicto encontrarán un terreno fértil para crecer y eventualmente explotarán”, añadió.

Asimismo, en su discurso el papa repudió la negación del calentamiento global, al aseverar que la crisis ecológica es real. "Un consenso científico muy sólido indica que estamos presenciando un calentamiento inquietante del sistema climático", afirmó Francisco.