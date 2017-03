Panamá impide reingreso de unos 89 ciudadanos extranjeros

El Gobierno de Panamá retiene e impide el ingreso de estos ciudadanos de varias nacionalidades alegando que no cumplen con los requisitos necesarios para ingresar al país.

Las autoridades panameñas impiden el reingreso al país de al menos 89 ciudadanos extranjeros que quieren entrar a través de la frontera oeste de esa nación centroamericana, según informó este sábado el Servicio Nacional de Migración (SNM).

A través de un comunicado difundido por las autoridades de Migración, entre los extranjeros afectados se encuentran ciudadanos de varias nacionalidades, tanto del continente americano como europeos.

Durante los días de carnaval, el puesto de control fronterizo en Paso Canoas rechazó el ingreso al país de unos 89 extranjeros. pic.twitter.com/ihQ5yRsZG4 — Migración Panamá (@migracionpanama) 3 de marzo de 2017

>> Centroamericanos migran a EE.UU. por la violencia no por dinero

Las autoridades panameñas aseguran que el país se apega a las normas de entrada y salida de ciudadanos establecidas en la ley.

El SNM explicó en su informe que son causales de no ingreso al territorio nacional las personas que no pasen la entrevista que realiza el inspector migratorio en la ventanilla de atención, los que no brindan la dirección exacta donde se hospedan y los que manifiestan estar laborando sin contar con un permiso de trabajo temporal, entre otros puntos.

La institución migratoria resalta que los ciudadanos pueden ser rechazados por “no tener solvencia económica, carecer del boleto de regreso a su país de origen y presentar pasaporte deteriorado”.

En este contexto, el SNM resaltó que las autoridades de Cuba y Panamá firmaron días antes en la ciudad de La Habana un memorando de entendimiento sobre el procedimiento para las deportaciones de ciudadanos cubanos que pudieran entrar de manera irregular a Panamá.

>> Centroamericanos migran a EE.UU. por la violencia no por dinero