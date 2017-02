PPK: América Latina es como un perro simpático para EE.UU.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró durante su presentación en la Universidad de Princeton que Estados Unidos no invierte mucho tiempo en América Latina, a diferencia de otras regiones como Medio Oriente, porque actúa como un "perro simpático que no da problemas".

“Estados Unidos se enfoca en aquellas áreas donde hay problemas. Como el Medio Oriente. No invierte mucho tiempo en América Latina pues es como un perro simpático que está durmiendo en la alfombrita y no genera ningún problema”, opinó Kuczynski.

A excepción de Venezuela, agregó Kuczynski, recordando que en la Cumbre de Cartagena le pidió a la canciller de Venezuela, Delcy Rodriguez, que su Gobierno debía dar un paso al costado.

“Le dije que su gobierno era insostenible y tenía que dar un paso al costado. Obviamente ella no lo recibió muy bien”, dijo el presidente peruano durante su ponencia “A New Age for Latin America”.

Venezuela rechazó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú, publicado el 29 de octubre de 2016, en el cual se emiten falsos juicios sobre los asuntos internos de la nación venezolana.

Asimismo, la cancillería venezolana recordó al Gobierno de Perú la importancia de tener un respeto mutuo y denunció que esta injerencia es un libreto orquestado por EE.UU.