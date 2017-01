Oscar López Rivera trabajará en comunidades puertorriqueñas

El líder independentista Oscar López Rivera, a quien este martes el presidente Barack Obama conmutó su condena a prisión, trabajará en comunidades del ayuntamiento de San Juan, luego de que sea liberado, informó la alcaldesa de la capital boricua, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Viene a trabajar con el municipio de San Juan. Esa es información que se le suministró a las autoridades pertinentes. Va a trabajar en un área en la que él tiene experiencia y es con las comunidades”, detalló la dirigente del gobierno capitalino, quien se unió a la campaña de excarcelación de López Rivera.

“Es un gran día para la justicia y la dignidad puertorriqueña”, afirmó la Alcaldesa, quien tuvo un encuentro con Clarisa López, hija de López Rivera.

“Estamos muy agradecidos de que el Presidente Obama tuviera la sabiduría y el sentido de justicia para que Oscar pueda volver a su patria”, dijo por su parte, Jan Susler, quien encabezó la defensa de López Rivera.

“Esto fue el triunfo de mucha gente, de muchos años. Tenemos que seguir trabajando porque en Puerto Rico hace falta todavía mucha justicia”, sostuvo Susler.

López Rivera ha cumplido 35 años en prisiones estadounidenses.

En los recientes años ha estado en la cárcel Terre Haute, en Indiana.

En 1981 fue capturado por el Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) acusado de "conspiración" y por pertenecer a las FALN. Al momento de su captura reclamó para sí la condición de "prisionero de guerra", amparado en el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, que reconoce tal condición en caso de personas detenidas en conflictos y luchas contra la ocupación colonial.

El congresista demócrata por Illinois, Luis “Quiro” Gutiérrez. indicó que en los próximos 120 días, López Rivera quedará “completamente libre”.

Gutiérrez no podía contener la emoción al conocer la noticia. “Es que son 25 años. Ese verano de 1992 nos sentamos en Filadelfia y nos planteamos hacer la campaña por la excarcelación de Oscar y los entonces prisioneros puertorriqueños. Ahora por fin sale el que nos quedaba, el que dijo: yo no me voy hasta que nadie quede en la cárcel. O todos o yo no salgo”, indicó Gutiérrez parafraseando a López Rivera.

“Quiero que el pueblo entienda que el indulto es incondicional. Oscar va a caminar libremente, se va a reunir con los todos los sectores sin prohibición”, explicó.

“Nosotros estamos muy felices de que él se reintegre físicamente a su pueblo, a caminar nuestras playas, nuestras montañas y a respirar nuestro aire. Él nunca ha estado ausente, él se nutre de cada uno de los que contribuyeron, de los que marcharon y él desde la cárcel nos nutría a nosotros con su ejemplo”, aseguró.

Añadió que esperan que “ahora la División Federal de Prisiones lo pongan en un área menos restringida”.