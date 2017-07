La oposición venezolana agrupada en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) insiste en que "nadie debe votar" este domingo y en frenar el derecho al voto de los ciudadanos venezolanos.

A través de su cuenta Twitter, el dirigente opositor Freddy Guevara manifestó que "nadie debe participar en el proceso", olvidando que el ejercicio del voto es un derecho del pueblo venezolano.

Domingo: 1. Ccs a la autopista. Estados, trancazo nacional. 2. Nadie debe participar en el proceso 3. Cero confrontación pueblo vs pueblo. — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 29 de julio de 2017

>>Por qué y para qué de la Asamblea Constituyente en Venezuela

Al respecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha indicado que desde la mañana de este domingo ya están operativas el 94 por ciento de las mesas electorales en todo el país para que el pueblo de Venezuela pueda elegir a los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que desde las primeras horas de la mañana se observan colas en los centros de votación y que hay 100 por ciento asistencia de los operadores de las máquinas electorales y de los técnicos de soporte.

Lucena también indicó que si la oposición no está de acuerdo con el proceso electoral tiene la opción de no votar, pero no deben impedir el derecho al otro y ni generar violencia.

Usando un teléfono público para construir una barricada. Y luego salen con su "Cantv no sirve" pic.twitter.com/uVW14pZXPT — Luigino Bracci Roa (@lubrio) 21 de julio de 2017

Además, recordó que la oposición realizó un plebiscito inconstitucional y nadie lo impidió.

>>CNE venezolano: 80% de las mesas de votación para Constituyente están operativas

La funcionaria venezolana también indicó que debido a las amenazas de la oposición se estableció un centro de contingencia situado en El Poliedro de Caracas, municipio Libertador, para que allí voten aquellos electores de los municipios o parroquias donde la oposición lleva adelante actos terroristas con el objetivo de impedir las elecciones.

Lucena afirmó que hasta el momento no hay reportes de disturbios y que los venezolanos están saliendo a votar desde tempranas horas de la mañana.

"Estamos en este momento con gran tranquilidad, no hay reporte de disturbios ni intentos de interrupción (del proceso), la gente está votando de manera tranquila. El país está tranquilo, la gente está saliendo a votar, las colas se han formado desde tempranas horas de la mañana", subrayó la rectora.

#VenezuelaDecide | Así se desarrolla jornada de votación para la ANC en el Campamento de Pioneros 23 de Enero, Chacao, estado Miranda pic.twitter.com/UmI3ttAHJt — teleSUR Venezuela (@teleSURvzla) 30 de julio de 2017

El pasado 1 de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a la ANC con el objetivo de recuperar la paz de la nación, crear un marco legal para atender los delitos de odio y leyes para acabar con la especulación, así como dar rango constitucional a las misiones sociales.