Ollanta Humala y su vinculación en el caso Madre Mía

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Terrorismo y Derechos Humanos de Perú, a cargo de Edith Chamorro, reabrió investigaciones para dar con los responsables de los crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos, ocurridos en la década de 1990 en la zona peruana de Madre Mía y que dejaron cerca de 60.000 víctimas.

Tras la aparición de nuevas pruebas, entre las que se encuentran archivos de audio y nuevos testigos, iniciará nuevamente un proceso de investigación del caso que ha quedado impune durante 25 años.

En las investigaciones sobre presuntos secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos de personas, está nuevamente involucrado el expresidente Ollanta Humala, quien cumplía funciones como como jefe de la base militar de Madre Mía en ese momento.

Organizaciones de derechos humanos aseguran que las acusaciones contra Humala intentan marcar una forma de justicia selectiva y aislar el caso. En ese sentido, alegan que este tipo de acciones obedecían a la política del entonces presidente Alberto Fujimori, con el fin de asesinar y desaparecer a miles de peruanos que se oponían a su sistema.

Antecedentes del caso

En 1992 Ollanta Humala cumplía funciones como capitán del Ejército de la región de Huánuco y como jefe de la base militar de la localidad Madre Mía, su principal misión era identificar y capturar a supuestos terroristas.

Humala ejecutaba órdenes en tiempos en que el expresidente Alberto Fujimori encabezaba una persecución contra todo el que se opusiera a sus políticas. En aquel entonces el Ejército peruano combatía al grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en una guerra civil que estalló en 1980.

En julio de 1992 comienzan las acusaciones contra el “Capitán Carlos” (seudónimo que utilizaba Humala durante su servicio militar). Jorge Ávila realizaba la denuncia en la que alegaba que el exmandatario habría ordenado su tortura y la desaparición forzada de Natividad Ávila y Benigno Sulca, familiares del denunciante.

Una investigación se puso en marcha contra Humala en setiembre de 2006 por los delitos de desaparición forzada y asesinato de Natividad y Benigno, así como por tortura de Ávila. En ese momento admitió haber usado el seudónimo de “Carlos”, pero afirmó no haber ordenado ni participado en ningún tipo de violación de derechos humanos.

Las investigaciones contra el expresidente peruano fueron archivadas por la falta de pruebas para asistir a un juicio oral y debido a que los testigos retractaron sus declaraciones, entre ellos Jorge Ávila.

Las nuevas pruebas del caso Madre Mía

En un informe emitido por el Ministerio Público se exponen algunas de las razones por la cuales se retoman las pesquisas sobre el caso de asesinatos y violación de derechos humanos ocurridos en Madre Mía.

"La aparición de los nuevos testigos constituye elemento suficiente para iniciar una nueva investigación, la misma que buscará establecer a los responsables de dichos asesinatos", indica la declaración.

Jorge Ávila indicó que durante las primera investigaciones recibió una suma de dinero y a cambio tenía que retractarse de prestar declaraciones. Citado por el diario El Comercio alegó: "Me dieron 4.500 dólares, pero en partes. Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar --en referencia a Amílcar Gómez, técnico de tercera del Ejército..." de Ollanata Humala.

Asimismo se suman testimonios de personas que dicen haber sido soldados en la base de Madre Mía y que supuestamente recibieron órdenes para detener, torturar y ejecutar a varias personas. Tal es el caso del exmilitar Leonardo Soria García, sargento segundo, quien declaró haber cometido crímenes extrajudiciales bajo las órdenes del "Capitán Carlos".

Sin embargo, el exmandatario Humala hace poco declaró en conferencia de prensa no haber cometido crímenes de lesa humanidad, ni violación de derechos humanos. "Yo no he cometido violaciones de derechos humanos. Las denuncias sobre derechos humanos comienzan cuando me inicié en la política", justificó.