Ola de frío en Europa deja una veintena de muertos

La agencia de noticias AFP informó este sábado sobre la ola de frío que atraviesan varios países de Europa, entre ellos Rusia donde las temperaturas bajo cero que registra no se repetían desde hace 120 años.

Las autoridades aconsejan a la gente no salir de casa si no es necesario, ponerse gorro, guantes y botas adecuadas. Los médicos recomiendan en estos días intentar no respirar por la boca, sino por la nariz, y advierten contra consumir alcohol al aire libre, uno de los motivos de muchas de las muertes por congelación.

En Rusia se han registrado las temperaturas más bajas de Moscú, no solo en lo que va de la presente estación de invierno, sino también de los últimos 120 años. Foto: Sputnik

En Polonia diez personas murieron de frío cuando la temperatura cayó por debajo de los -20º Celsius en algunas regiones, según anunció este sábado el Centro gubernamental de seguridad nacional (RCB).

En Italia, al menos siete personas murieron en las últimas 48 horas, cinco de ellas sin techo que se encontraban en la calle pese a las medidas preventivas adoptadas por las autoridades. Italia registra importantes nevadas, particularmente en el centro, en las comunas de Amatrice y Accumoli, afectadas por los terremotos del año pasado.

Roma

Una tormenta de nieve azotó este sábado a la capital turca, Estambul, paralizando la ciudad, provocando la anulación de centenares de vuelos y la interrupción del tráfico en el Estrecho del Bósforo. El viernes por la noche y el sábado por la mañana unos 40 centímetros de nieve cubrieron Estambul, perturbando fuertemente el tráfico.

Estambul

En la vecina Bulgaria, los cuerpos de dos migrantes iraquíes fueron hallados congelados el 6 de enero en un bosque del monte de Strandja (sudeste), cerca de la frontera con Turquía. Alemania vivió también su noche más fría del invierno, con -26°C registrados en dos ciudades bávaras (sur) y -25°C en Oberstdorf (sudeste), mientras el termómetro cayó a -15°C en Berlín.