OEA alienta violencia fascista en Venezuela, denuncia canciller

Desde la Organización de los Estados Americanos (OEA) se arropa a voceros extremistas de la derecha venezolana para incitar la violencia en el país suramericano, denunció este domingo la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"La OEA no solo no condenará la violencia en Venezuela sino que alienta y promociona a sus líderes para que no dialoguen y mantengan crímenes", expresó Rodríguez por medio de su cuenta en Twitter.

De esa manera, la canciller reafirmó que los integrantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazan el diálogo convocado por el Gobierno venezolano, aupados por la OEA.

Rodríguez acompañó su tuit con las palabras del presidente venezolano Nicolás Maduro en las cuales éste señala que la OEA no se manifiesta ante los crímenes como el de Danny José Subero, oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Este domingo el jefe de Estado repudió la muerte de Subero y la calificó como un crimen de odio fascista que alimentan algunos voceros extremistas de la derecha.

"Es un crimen de odio, producto del fascismo, un crimen que no solo enluta a la familia, a la madre, al padre, al hermano, sino que llena de heridas al corazón de la patria", dijo el mandatario durante la emisión del programa Los Domingos con Maduro que transmite el canal estatal Venezolana de Televisión.

Subero fue víctima este sábado de un grupo de personas que lo golpearon y luego le propinaron dos disparos, en la urbanización Valle Hondo, ubicada en la parroquia Cabudare, municipio Palavecino del estado Lara (oeste).