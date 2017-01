No destruirán la Revolución Cubana, afirma historiador ruso

El historiador ruso, Nikolái Sergueievich Leónov, destacó la fortaleza de la Revolución Cubana, como fruto de la obra de su líder histórico Fidel Castro.

Leónov, autor de un libro sobre la vida personal de Raúl Castro y traductor de Fidel durante su primer viaje a la URSS en 1963, recordó que "Cuba nunca redujo el peso de la educación, la ciencia y la tecnología, ni siquiera en el período especial".

Nikolai Sergueievich Leonov, profesor e historiador ruso. Autor del libro Raúl Castro, un hombre en Revolución. (Foto: Cubadebate)

"Fidel no cerró ni una sola escuela. Superaron los años difíciles (tras la caída del bloque comunista) antes que nosotros. ¿Qué puede ofrecer cualquier otra fuerza política para sustituir la obra realizada por la Revolución? Es algo tan grande que es imposible destruirlo", se preguntó en entrevista con la agencia de noticias EFE.

"No hay alternativa ni tampoco una necesidad histórica de cambiar de sistema. No creo que ocurra nada de lo que esperan los enemigos del Castrismo. Las esperanzas de los elementos recalcitrantes de Miami (EEUU) no tienen ningún fundamento", afirmó Leónov, antiguo subdirector del KGB soviético.

Subrayó que el Partido Comunista de Cuba aprobó en su último congreso en abril del pasado año un nuevo plan socioeconómico para perfeccionar el modelo socialista, aunque la isla ya lidera en varios terrenos en el continente latinoamericano, especialmente en medicina y ciencia.

"Fidel era un gigante que se adelantó a su tiempo. Su apuesta por la educación, el turismo y la salud pública son conquistas sociales irrenunciables. Su legado es indestructible. Hasta los ciudadanos de países desarrollados van a Cuba para encontrar una cura a sus enfermedades", sostuvo.

En su opinión, "Fidel, Raúl, el partido ya marcaron el camino" y "el pueblo apoya plenamente la línea del partido, una herencia de José Martí".

"El partido debe ser el único guía del pueblo y debe reflejar en todo momento las esperanzas fundamentales de la nación. Por eso, la situación en la isla es estable. Fidel sí logró crear un núcleo fuerte, no como sus predecesores: Bolívar o Sandino", subrayó el historiador.