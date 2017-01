No ayuda a la paz una embajada de EE.UU. en Jerusalén dijo Abás

El presidente palestino dijo que las pretensiones de Trump de trasladar la embajada de EE.UU. a Jerusalén no contribuyen con la paz en el Medio Oriente.

El presidente de Palestina, Mahmud Abás, aseguró esta sábado que "no se ayudará a la paz" el traslado de la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) de Israel a Jerusalén como lo pretende el presidente electo Donald Trump.



"Si esta será la decisión de Trump, no ayudará a la paz y espero que esto no suceda", dijo Abás desde Roma, donde se reunión con el papa Francisco previo a la conferencia en Francia para la paz en Medio Oriente.

Tras el encuentro con el máximo líder católico, el presidente palestino participó en la inauguración de la embajada de su nación en el Vaticano, luego de que fuera reconocida oficialmente por la Santa Sede en un acuerdo entre los dos Estados publicado en mayo de 2015.

"El Vaticano ha reconocido completamente al Estado de Palestina", dijo Abás, quien además deseó "que otros Estados tomen ejemplo de la Santa Sede".

El mandatario palestino lleva a la voz de este pueblo colonizado alrededor del mundo. "Nosotros, como palestinos, estamos diciendo 'no más'", aseveró Abás en una entrevista con el diario francés Le Figaro el viernes pasado viernes.

"Después de 70 años de dispersión y 50 años de ocupación de 2017 debería ser el año de la justicia, la paz y la libertad para nuestro pueblo."

El próximo presidente de EE.UU., el republicano Trump, prometió durante su campaña electoral trasladar la embajada de su nación a Jerusalén.

Las autoridades palestinas rechazaron de manera contundente la decisión de Trump porque aseguran que constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y contraviene la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).



