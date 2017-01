Nicolás Maduro llamó a la paz y no caer en actos de violencia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro instó al pueblo venezolano a no caer en provocaciones de ningún tipo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este martes a todos los venezolanos a la convivencia, la paz y no caer en provocaciones violentas de la derecha del país que buscan la guerra en Venezuela.

Durante la instalación del Comando Antigolpe, el mandatario criticó la decisión aprobada por la Asamblea Nacional en contra del Gobierno, ante la acción de la derecha parlamentaria, Maduro llamo a no caer en provocaciones y a concentrarse en el trabajo productivo.

>> Venezuela: casas de cambio contribuirá con la paz en la frontera

Ante la aproba ción de la AN de declarar el "abandono de cargo" del presidente Nicolás Maduro, El jefe de Estado recordó los logros sociales de la Revolución Bolivariana y advirtió a la dirigencia del Parlamento que de continuar con los planes de golpe serán llevados a la justicia.

“Las violaciones a la constitución no deben quedar impunes” afirmó el líder venezolano, llamo al pueblo a no caer en provacaciones de ningún tipo "debemos cuidar la paz y el derecho a la no violencia" sentenció el mandatario venezolano.