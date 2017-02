Multan a quienes den “Me gusta” a video de policía en España

A raíz de la aprobación en 2015 de la Ley Mordaza, como se le conoce a la controversial Ley de Seguridad Ciudadana en España, las autoridades de ese país multan por 600 euros (634,290 dólares) a aquellos ciudadanos que den “Me gusta” o compartan un video viral de un policía corriendo detrás de un presunto delincuente en ese país.

Tras la aprobación de la Ley Mordaza en España, la policía de ese país multa a unas 30 personas diariamente por supuestas “faltas de respeto a los agentes” de seguridad nacional.

>> Claves de la polémica ley Mordaza de España

La polémica ley genera controversias y divisiones en instituciones como la comisaría de la ciudad de Santiago de Compostela (norte), donde trabaja el oficial español que denunció a los internautas que supuestamente viralizaron el video con tan solo darle “Me gusta” en las redes sociales.

El video fue grabado por un vecino que esperaba con el auto delante de la estación de tren de Santiago y ve a un oficial de Policía Nacional perseguir a otro hombre sin camisa. Al vecino le parece gracioso y graba la persecución fallida, luego el vídeo acaba en las redes sociales de Internet y se viraliza rápidamente.

Algunos usuarios dejan comentarios, otros dan “Me gusta” y lo comparten en su muro. La mayoría se burla de la incapacidad del policía para arrestar al presunto delincuente. Según informa la comisaría, el perseguido no era un delincuente sino un paciente mental y el policía no trataba de alcanzarlo sino de sacarlo de la carretera para que no lo atropellaran.

La comisaría intenta recontextualizar el vídeo, pero ya es demasiado tarde: la persecución ha sido reproducida 17 mil veces y compartida más de 300.

En noviembre de 2016, el policía presentó una denuncia contra el autor del vídeo y, también, contra los responsables que dieron “Me gusta” y que comentaron. Luego de la acción del oficial empezaron a llegar notificaciones de una sanción administrativa por parte de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, con multas de hasta 600 euros por infracción del artículo 37.4 de la Ley.

La denuncia del policía establece que el material audiovisual muestra a un agente en el ejercicio de sus funciones y que su difusión constituye un riesgo para su seguridad personal y familiar del mismo. Pero, en este caso también se persigue a aquellos que, con sus “Me gusta”, supuestamente actúan como promotores del contenido, contribuyendo a su difusión.

>> Españoles exigen amnistía social y política para afectados por Ley Mordaza

El dato: El Partido Popular de España (PP) que lidera el presidente del Gobierno español Mariano Rajoy aprobó en 2015 la controversial Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, pese al rechazo de la oposición, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y ciudadanos de ese país europeo.

La ley castigará las protestas “perturbadoras” con penas de prisión y la difusión de mensajes para alterar el orden público o convocatorias para llevar a cabo manifestaciones multitudinarias en ese país.

La misma ha sido rechazada por los habitantes de esa nación ya que restringe las libertades a las protestas pacíficas y comentarios contrarios al Gobierno, autoridades y la Monarquía española.