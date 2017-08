Moreno reitera a los ecuatorianos su compromiso con la verdad

En la entrega de créditos de Desarrollo Humano en la ciudad de Guayaquil, el mandatario ecuatoriano aseguró no le gusta la política sucia que se hace en su país.

"El único compromiso que tengo yo es con mi pueblo, con quienes votaron por mí y con quienes no votaron también, es decirles la verdad, solo la verdad", subrayó este viernes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.

En la entrega de créditos de Desarrollo Humano en la ciudad de Guayaquil, costa del Océano Pacífico en la Región Litoral del Ecuador, el mandatario aseguró que antes de mentir a los ciudadanos, prefiere dejar el cargo e irse a casa.

"Yo no busqué el puesto de presidente. Créanme, es difícil, es duro; por eso nunca quise ser presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia (...) si estoy acá es porque me lo pidieron, y ahora si estoy acá tengo que hacer lo mejor que pueda", recalcó.

Durante su discurso, invitó a los jóvenes para que ingresen en la política a fin de poner orden. "No me gusta la forma cómo se hace la política en el país, es sucia, es rastrera, es mentirosa", apuntó.

Definió la política como el arte de servir bien a los demás, por lo que instó a los padres, representantes y docentes inculcar a los jóvenes valores de solidaridad, transparencia y lealtad. "Pero lealtad bien entendida, no la lealtad de la mafia, porque un mafioso y otro mafioso son leales, no a la lealtad mal entendida", añadió.

