"No hay ninguna prueba en contra de Jorge Glas", aseguró el candidato a la Presidencia de Ecuador sobre las acusaciones del prófugo exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.

El candidato a la Presidencia de Ecuador por el movimiento oficialista Alianza PAIS, Lenin Moreno, rechazó este sábado las declaraciones del exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, prófugo de la justicia, contra el vicepresidente Jorge Glas, su compañero de fórmula.

Pareja se encuentra acusado por hechos de corrupción y dirige desde EE.UU. una campaña mediática contra el Gobierno ecuatoriano en medio de la carrera hacia los comicios del 19 de febrero, según denunció la Secretaría de Comunicación (Secom).

Moreno calificó de "pobreza espiritual" lo que mueve a los candidatos de oposición de esa nación a emprender una campaña en contra de Glas y vincularlo a la red de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador, aún sin presentar pruebas.

"Eso es miseria espiritual. Eso es miseria humana. A mí no me han escuchado decir en ningún momento: se ha encontrado un acto de corrupción. Ah se encontró otro acto de corrupción. ¿Por qué? Porque el tiempo de campaña no es el momento, es el momento más inadecuado, moralmente inadecuado”, indicó Moreno desde un evento en Quito, capital ecuatoriana.



Gracias a ustedes lograremos construir ese país que le apuesta al diálogo y a la transparencia ¡Vamos @Lenin! pic.twitter.com/ZajiUMUAJo — Vamos Lenín (@VamosLenin) 5 de febrero de 2017

Moreno aseguró que su propuesta de gobierno apuesta por el diálogo, la transparencia y el respeto hacia el resto de los candidatos.

"No hay ninguna prueba en contra de Jorge Glas. A pesar de ser incentivado, impulsado, motivado, tocado para que conteste positivamente, (Carlos Pareja Yannuzzelli) dice: ‘No, no hay ninguna prueba’, pero a pesar de eso dice una sarta de mentiras. Lo único que hace bien un criminal es mentir. No sabe decir la verdad, y eso es lo que ha pasado con ese señor. Está conchabado por el dinero miserable de los Isaías”, enfatizó Moreno.

Asimismo, rechazó las mentiras que han difundido los medios de comunicación en la entrevista a Pareja.

“La única acusación que le hacen al ingeniero Jorge Glas y que es cierta es que él tomaba las decisiones. Le acusan de que un vicepresidente toma decisiones. Le acusan de que un ministro, como era él, haya tomado decisiones. Sí, esa es su tarea. Sí eso es lo que tiene que hacer", aseveró.

A pocos días de las elecciones lanzan una farsa para ensuciar la campaña, con falsas acusaciones que no pasan de generalidades sin sustento. — Jorge Glas (@JorgeGlas) 3 de febrero de 2017

Están intentando enlodar mi gestión, que fue honesta, eficiente y que cambió la historia del país ¡El pueblo lo sabe y por eso nos apoya! — Jorge Glas (@JorgeGlas) 3 de febrero de 2017

