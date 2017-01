Min. de Defensa de Colombia asegura que no hay paramilitares

Luis Carlos Villegas dijo que los asesinatos de activistas de DD.HH. no son sistemáticos a pesar de las denuncias sobre un "exterminio selectivo" de líderes comunitarios.

El ministro de defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, aseguró que los homicidios de varios defensores de derechos humanos "no son sistemáticos" y según él "no hay paramilitares".

"No hay paramiliatares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo", sostuvo el ministro.

La afirmación del ministro surge a pesar de que el pasado mes de enero organizaciones sociales colombianas atribuyeron los asesinatos de activistas campesinos a grupos paramilitares que buscan entorpecer los procesos de paz en Colombia.

Igualmente, advirtieron sobre una "estrategia de exterminio selectivo" de líderes comunitarios relacionados con el movimiento de izquierda de Colombia, Marcha Patriótica.

Villegas afirmó que los homicidios de líderes campesinos y defensores de DD.HH. están relacionados con el crimen organizado, pero que hasta la fecha no existen evidencias que los relacionen entre sí.

El martes pasado el cuerpo de la líder de la Red Conpaz, Emilsen Manyoma y el de su esposo, Joe Javier Rodallega, fueron encontrados sin vida en una zona boscosa de la vereda El Limonar del barrio El Progreso, en Colombia. Organismos competentes investigan el caso.