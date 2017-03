Milagro Sala denuncia hostigamiento en la cárcel de Jujuy

La líder social argentina Milagro Sala explicó el episodio de crisis que vivió hace una semana en la cárcel de Jujuy al conocer tres nuevas imputaciones en su contra, cuando se cumplen más de 413 días de su detención arbitraria.

"Les pido perdón a los argentinos por haberme intentado matar. Me puntié el estómago con una tijera; estoy podrida de que me llenen de causas y que nadie haga algo. Estoy triste, ya va un año y dos meses de persecusión, suman doce causas en mi contra", declaró Sala al programa radial Rompiendo Moldes.

Denunció que "le han pagado a una mujer 500 mil pesos para hostigarla y declarar en mi contra". Esta mujer -agrega Sala-tiene vínculos con un abogado del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Milagro Sala además escribió una carta desde la cárcel en la que acusa que la utilizan para tapar la corrupción. "Uno de los tantos grandes negocios es la desaparición de 300 millones de pesos, que ha hecho desaparecer Gerardo Morales con su hermano Freddy y su patota de funcionarios del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo", aseguró.

Sala explicó que estas lamentables condiciones le afectaron "esto a mí me puso mal. Y la sentencia también que me han dado en diciembre, donde no tienen ninguna prueba. Y si los juicios contra mi persona van a ser así, de tantas causas que me han armado, voy a terminar con cadena perpetua".

Los abogados de la diputada del Parlasur denuncian que las tres nuevas imputaciones en su contra buscan justificar la decisión de la Justicia de Jujuy de mantenerla con prisión preventiva ante la inminente visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

