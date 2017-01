Medidas de Mauricio Macri se dirigen también contra inmigrantes

El gobierno de Argentina impulsará en el Congreso una reforma de la ley de migración para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales.

Las declaraciones del presidente Mauricio Macri durante la primera conferencia de prensa que ofreció en 2017 ratifican el interés de la Casa Rosada por esta legislación: "No podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir", expresó Macri.

"Necesitamos articular con los demás países para saber quién es quién y no actuar después de que sucedió", señaló el mandatario.

En la actualidad, la prohibición sólo aplica para quienes tengan una condena firme o con antecedentes por delitos sancionados con una pena mínima de tres años de prisión para la legislación argentina.

"Lo primero que tenemos que lograr es actuar preventivamente. En esa relación con otros países poder decirles: 'señor, acá me informan que usted tiene estos antecedentes penales, que cometió esta cantidad de delitos en su país, acá no es bienvenido'. Eso la Argentina no lo tuvo", aseveró Macri.

Al mismo tiempo, se buscará acelerar la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados en Argentina.

Sin embargo, a pesar de estas acciones contra migrantes, cifras oficiales de fines de 2015 indican que de los 71.464 presos que conformaban la población carcelaria apenas el 6 por ciento son extranjeros.

Entre las voces que se han sumado al rechazo a esta política contra inmigrantes, está Margarita Stolbizer, diputada del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN), quien cuestionó el proyecto del gobierno para reforzar los controles migratorios.

La legisladora ironizó: “El Gobierno dice que controlará inmigrantes de México, Perú y Colombia. Pueden estar tranquilos coimeros de Odebrecht, de Siemens y contaminadores de mineras”, lanzó la referente del GEN a través de un tuit, en el que criticó a la administración de Mauricio Macri por no poner entre sus prioridades el combate a la corrupción y el cuidado del medio ambiente.

En la provincia de Misiones existe un convenio para que los paraguayos paguen la atención en los hospitales.