Mauricio Macri aspira a eliminar las elecciones primarias PASO

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, está a favor de eliminar las elecciones legislativas e intermedias, porque "lo más sano para el país sería que los argentinos fueran a las urnas cada cuatro años para elegir todos los cargos".

A solo dos semanas para que se celebren las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), y con todas las encuestas adversas en la provincia de Buenos Aires, el presidente pidió bajarle el tono a las elecciones legislativas y sugirió la posibilidad de eliminarlas en el futuro.

En una declaraciones para el Canal 9 de Salta, el mandatario dijo: "No me gustan las PASO. No me gusta que se pierda el tiempo. No me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad que necesitan una solución".

Asimismo, enfatizó que el tiempo es escaso para estar de campaña tanto tiempo adicional. "Ya tengo mis dudas sobre la elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez ha sido una experiencia frustrante", dijo.

Las legislativas servirán para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Estos comicios siempre tienen un innegable carácter plesbicitario sobre la gestión del gobierno de turno.

Macri dijo que espera "tener éxito" con la reforma electoral para que en 2019 se utilice el voto electrónico en todo el país y "simplificar" el proceso electoral.

Por otra parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió a concurrir a las urnas en las próximas elecciones primarias y consideró que "la expresión popular es valiosa".

Garavano comentó que "es una responsabilidad votar por nuestros ideales, la expresión popular es valiosa, le sirve al Gobierno y a la oposición".

El funcionario evaluó en declaraciones a Radio El Mundo que "el voto es clave en todo momento" y recordó que "estas primarias son obligatorias".

El ministro se expresó en contra de las declaraciones del presidente y dijo que "se debe discutir con más tiempo" si las primarias obligatorias se mantendrán en próximas instancias electorales.

