María de Jesús Patricio Martínez, médica del pueblo y lideresa

El Congreso Nacional Indígena (CNI) y simpatizantes zapatistas eligieron este domingo como candidata a las Presidenciales de México del 2018 a María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy", médica tradicional de la etnia nahua que se ha fraguado un liderazgo de base.

Antes de ratificar la propuesta, desde la organización destacaron que "la compañera 'Marichuy' no se vende, no claudica y no se rinde", y resaltaron que se formó dentro del organismo indígena.

Unas 25 horas aproximadamente tardaron los integrantes del CNI en designar mediante votación a Patricio (57 años), madre de tres hijos que desde hace dos décadas forma parte de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En 1992 fundó la casa de salud Calli Tecolhuacateca Tochan, que ofrece atención a grupos vulnerables de su comunidad por medio de conocimientos antiguos como herbolaria.

La UdeG le otorgó el galardón del Mérito Tuxpanense por su fomento a "los médicos indígenas para que continúen ejerciendo su conocimiento, para fortalecer la lengua y medicina tradicionales como instrumento en la defensa de la autonomía indígena".

Este domingo, en su condición de vocera del Congreso Nacional de Gobierno (CNG), Patricio llamó a los pueblos originarios a "participar en la reconstrucción del país" de la mano con el CNI y el el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Es la primera vez que una candidata indígena se presentará a una elecciones Presidenciales, y ello se enmarca dentro de la reforma electoral del 2014, que permitió la aplicación de candidaturas independientes en los comicios.

Unos 848 indígenas entre delegados y concejales de todo el país, se integraron este fin de semana en tres mesas de trabajo para diseñar el propósito y estrategias de actuación del CNI, así como delinear sus planes de acercamiento a la sociedad civil.