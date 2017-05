Macri se aumenta el sueldo un 20 % y cobrará 208.000 pesos

Mientras docentes argentinos continúan en la lucha paritaria por conseguir un aumento salarial digno, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, tendrá desde agosto un sueldo de 208.000 pesos por mes, luego de que se aplique un aumento del 20 por ciento tanto para él como para su gabinete.

Macri recibirá el aumento en tres cuotas: un cinco por ciento en junio, otro cinco por ciento más en julio y finalmente el 10 por ciento en agosto, para pasar de 173.000 pesos que percibió durante mayo a 208.000 pesos.

El incremento salarial del resto del gabinete seguirá el mismo patrón. La vicepresidenta Gabriela Michetti, que percibe 160.000 pesos mensuales, pasará a cobrar 192.000 pesos y los ministros que en mayo percibieron 152.908 pesos ganarán 183.000 pesos.

Los funcionarios que tengan domicilio en el interior del país cobrarán además un porcentaje por el desarraigo, por lo que pasarán de percibir 163.000 pesos a 195.600 pesos.

Según informó The New York Times, el nuevo salario de Macri supera los 13.000 dólares, cifra que se ubica por encima de su homólogo brasileño Michel Temer, que no alcanza los 10.000 dólares y se asemeja al sueldo de su par chilena Michelle Bachelet, que percibe al menos 15.000 dólares mensuales.

El incremento de tres puntos por encima de la pauta inflacionaria que el Banco Central estipuló para todo 2017 fue acordado el pasado lunes con el gremio estatal de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el supuesto intento de controlar la inflación que azota al país suramericano.

