Macri pide no aflojar entre tarifazos e inflación en Argentina

A pesar del rechazo que la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina y otras organizaciones manifiestan contra el presidente de ese país, Mauricio Macri, este insiste en mostrarse "optimista" e insta a los argentinos "a no aflojar" ante las subidas descomunales de tarifas que golpean a los sectores más humildes de la población.

El nuevo slogan de Macri #NOAFLOJEMOS resulta más apropiado que "cambiemos" utilizado en la campaña presidencial de hace un año, así lo consideró el equipo de comunicación del jefe de Estado.

"Recorriendo el país me dijeron una y otra vez no aflojes Mauricio, no aflojes. Ahora yo les digo: no aflojemos. No nos demos por vencidos. No escuchemos las voces de quienes nos quieren desanimar", afirmó el empresario argentino en un discurso en la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Fuente: Política Argentina

Por su parte, la CGT realizará un paro general el 7 de marzo ante la falta de resultados de los diálogos con el Ejecutivo.

"El diálogo está roto en la medida en que el Gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico, los aciertos no existen en cuanto a la implementación de las medidas económicas", aseguró un miembro del triunvirato que conduce la CGt, Juan Carlos Schmid.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó los datos ofrecidos por Macri en su último discurso ante el Congreso y aseguró que el presidente falsificó la información en temas claves como crecimiento, empleo, inflación, exportaciones, desempeño del sector agrícola, entre otros.

Igualmente, el CEPA informó que la economía creció en 2011 un seis por ciento, en 2013 un 2,41 por ciento y en 2015 un 2, 65 por ciento mientras que el tercer trimestre de 2016 el PBI registró una caída de 3,8 por ciento.

Con respecto a los datos citados por Macri sobre las exportaciones, las cuales "aumentaron un dos por ciento en dólares y siete por ciento en cantidades respecto a 2015", citando datos del informe de Intercambio Comercial Argentino producido por el Indec.

"Resulta útil analizar que ese leve aumento de exportaciones sólo se produjo en la exportación de productos primarios, sector beneficiado con la quita de retenciones y alteración del tipo de cambio e incentivado por la desregulación cambiaría", advirtió el estudio.