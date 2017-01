Macri defiende a su Jefe de Inteligencia por caso Odebrecht

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, defendió públicamente a Gustavo Arribas, el número uno de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por el dinero que le giró un cambista brasileño condenado en la causa Lava Jato.

El mandatario argentino respaldó a Arribas en la primera conferencia de prensa del año y no dudó sobre la inocencia de su amigo, principal argumento por el que ocupa el cargo de jefe de la AFI.

"No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht, ese link todavía yo no lo entendí y mucho menos cómo se relaciona Arribas con Meirelles y con el soterramiento del (tren) Sarmiento, obra que entre septiembre y el siguiente año estuvo parada, o sea, no hubo tal reactivación de la obra", expresó Macri.

El funcionario argentino habría recibido el monto por medio de cinco transferencias del operador brasileño Leonardo Meirelles, quien fue condenado en el marco de la investigación por corrupción en torno a la compañía Odebrecht.

El funcionario argentino negó cualquier relación con el gigante brasileño y admitió haber recibido una sola transferencia, por algo más de 70.000 dólares, por la venta de un inmueble en San Pablo.

"La verdad es que yo no entiendo dónde está el tema. Realmente, analizándolo le doy vuelta y no entiendo dónde está el tema, en una época del año en la cual todos estos actores están fuera del hábitat porque es época de vacaciones y cuando la semana que viene vuelva el brasileño veremos que hay una transacción por la venta de un departamento", agregó Macri.

El presidente también resaltó que se trató de una "coincidencia" que la persona que le hizo la transferencia a Arribas, Meirelles, resultara la misma que operaba como "cambista" de Odebrecht.

"Lo primero es que es muy claro que acá lo que manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor, que le pagó un saldo de precio, usó un cambista importante. Un cambista que tiene miles de clientes, no uno... miles. Entre los cuales ha estado Odebrecht. Por eso el cambista está investigado por haber sido vehículo para pagos de Odebrecht. Es como cualquiera de los cambistas argentinos, en los cuales mucha gente gira plata, a través de él", explicó el jefe del Estado.

Macri no suspenderá de su cargo a Arribas mientras avanza la causa judicial, sin embargo, precisó que el jefe del espionaje aportará "los papeles el día 23, cuando el brasileño vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento y le giró ese dinero, vía Meirelles".