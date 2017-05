El Servicio de Inteligencia Interior británico, MI5, abrirá una investigación para valorar su actuación frente a los avisos que le llegaron sobre el atacante suicida de Manchester, Salman Abedi, para así determinar qué falló en su intento por evitar el atentado que dejó 22 muertos el pasado 22 de mayo.

El MI5 recibió al menos tres advertencias de ciudadanos sobre la amenaza que representaba Abedi antes de que decidiera detonar una mochila con explosivos en Manchester, al término de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

La noche del 22 de mayo, poco después de que terminara el concierto de Grande, se produjo la explosión en los alrededores del estadio Manchester Arena.

El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (Daesh en árabe) reivindicó ese ataque.

La ministra del Interior británica, Amber Rudd, considera que es correcto la revisión interna que hará el MI5 sobre la información que recibió el Servicio acerca de Abedi, un británico de origen libio de 22 años.

MI5 has launched urgent inquiries into how it missed the danger posed by the Manchester bomber. Home Secretary @AmberRuddHR explains pic.twitter.com/eVtBMPkZS2