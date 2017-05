Luchar por los "me gusta" en redes refleja baja autoestima

Las redes sociales se han convertido en un elemento casi indispensable en la vida de los seres humanos, sin embargo, pueden tener efectos negativos en los usuarios que reflejan la búsqueda de la aceptación de los seguidores hasta evidenciar la baja autoestima.

Así lo demostró un estudio realizado por la Universidad de Gales del Sur (Reino Unido), liderado por el doctor Martin Graf, el cual determinó que los usuarios que luchan por los "me gusta" en las redes sociales poseen baja autoestima y son desconfiados.

Tras entrevistar a 340 usuarios de Twitter y Facebook, el estudio arrojó que al recibir "me gusta" no mejoran su estado de ánimo. Incluso llegan al punto de eliminar sus publicaciones o fotos de perfil por no conseguir el número de "me gustas" deseados.

Entre las preguntas que se realizaron en el estudio a través de las redes para evaluar la reacción de los usuarios estaban: "¿La atención que recibo de los medios de comunicación social me hace sentir bien?" o "¿considero que alguien es popular dependiendo de la cantidad de 'me gustas' que logre obtener?".

El doctor Graff concluyó que la manera en que se interactúa en las redes puede afectar en cómo se sienten los usuarios y no siempre será de forma positiva.