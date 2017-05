López Rivera pide unidad boricua por una mejor Puerto Rico

El independentista puertorriqueño Oscar López Rivera llamó a todos sus compatriotas a unirse en torno a un objetivo común: lograr una mejor nación que combine prosperidad con libertad, durante su retorno a su natal San Sebastián tras 40 años de ausencia.

"Creo en la unidad, creo que podemos crear una carpa amplia donde quepamos todos y todas las que aman la patria porque necesitamos amar la patria para lograr que Puerto Rico sea la nación que tiene el potencial de ser", resaltó López Rivera.

López Rivera en San Sebastián, donde nació el 6 de enero de 1943. Foto: Jorge Ramirez Portela.

"Si verdaderamente amamos la patria entonces no debe de ser tan difícil unirnos. Hacerlo porque amamos la patria. Porque si no lo hacemos la perderemos. Puedo afirmar con plena confianza que amar la patria no cuesta nada, lo costoso es si la perdemos. Y si continuamos por el rumbo que vamos, Puerto Rico no va a ser nuestra patria", vaticinó.

A las 11H00 hora local el independentista llegó a San Sebastián acompañado de su hija, Clarisa López. En el lugar fue recibido por decenas de personas que entre aplausos y vítores celebraron su excarcelación.

López Rivera regresó a su pueblo natal, luego de que el 17 de mayo lograra la plena libertad, después de cumplir una sentencia de más de 35 años por conspiración sediciosa en diversas prisiones de Estados Unidos y sus últimos tres meses en arresto domiciliario en el apartamento de su hija en el área capitalina de Santurce.

Como parte de las nuevas responsabilidades que asume, el exintegrante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), se propone recorrer los 78 municipios del archipiélago puertorriqueño para dialogar, compartir ideas y promover la unidad del pueblo por la independencia.

"Yo sé dos cosas en este mundo: sé trabajar y sé luchar. A mis 74 años, espero todavía tener suficiente energía para hacer las dos cosas", señaló.

Lucha estudiantil

López Rivera se solidarizó con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y censuró el anuncio realizado por el Departamento de Educación de Puerto Rico de cerrar 184 escuelas públicas.

"Hoy día la UPR está siendo amenazada. De la UPR, muchos y muchas aquí han salido (...) le debemos mucho, le debemos mucho a esa universidad", sostuvo.

Ante la "amenaza grande por su destrucción", exhortó a más unión para evitar que "no se cierre, no caiga; para que esa universidad logre ser la mejor universidad en el Caribe".

La ordenanza gubernamental de clausura de escuelas públicas obligará al traslado forzoso de unos 27.000 alumnos y afectará a 2.088 profesores.