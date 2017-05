López Rivera: Vamos a la independencia y descolonización de Puerto Rico

"Vamos a la independencia y a la descolonización de Puerto Rico", exclamó el independentista Óscar López Rivera, quien recuperó este miércoles su libertad tras 36 años encarcelado en Estados Unidos (EE.UU.).

"Lo más importante es la unidad, vamos a trabajar, vamos a luchar y a resistir hasta el último suspiro, vamos a la independencia y a la descolonización de Puerto Rico", expresó López al cierre de un concierto en su honor.

Discurso de Oscar López https://t.co/VnBGiqLM9b — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 17 de mayo de 2017

López, quien fue a prisión en EE.UU. por defender la independencia de su país, aseveró que "hay suficiente amor en el corazón boricoa para dejar las cosas que nos dividen atrás y sacar a Puerto Rico adelante".

El líder independentista reiteró que Puerto Rico no puede seguir siendo colonizado y que solo mediante la unidad "vamos a empoderarnos, vamos a hacer de esta Patria una Patria fuerte".

#OscarLibre es un símbolo de esperanza para su gente, quienes esperan que lo próximo en ser liberado sea la isla ¡Viva #PuertoRico libre! pic.twitter.com/MZDa3VHsxe — teleSUR TV (@teleSURtv) 17 de mayo de 2017

Asimismo, López Rivera pidió apoyar la lucha estudiantil y hacer surgir la Universidad de Puerto Rico para detener la fuga de cerebros. "Si no defendemos la Patria, si no defendemos esa universidad, Puerto Rico no tendrá futuro", aseguró.