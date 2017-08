Londres inaugura los XVI Campeonatos Mundiales de campo y pista

La Reina Isabel II no estuvo presente en la apertura del evento, pero envió un emotivo mensaje a los participantes con el príncipe Andrew, Duque de York.

Los XVI Campeonatos Mundiales de campo y pista fueron oficialmente inaugurados en Londres, capital de Inglaterra, luego de una sencilla ceremonia protocolar del evento que durará diez días (del 4 al 13 de agosto).

La gala contó con el coro lírico Games Maker, integrado por voluntarios de los Olímpicos y Paralímpicos del Mundial de 2012, quienes entonaron One Day Like This, de Elbow.

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, expresó su reconocimiento a la labor de los voluntarios y el legado de la ciudad, que luego de preparar los Juegos Olímpicos hace cinco años, cumplió con las expectativas en la organización de un torneo de grandes magnitudes como el Mundial de Atletismo.

El jamaicano Usain Bolt participará por última vez en una competición mundial I Foto: EFE.

La mascota oficial del certamen, un erizo pegajoso y juguetón llamado Hero (Héroe, en español), salió a la pista del estadio para aportar un toque ecológico al juego, indicaron los organizadores.

Artistas internacionales como Brunos Mars y otros cantantes amenizaron el ambiente antes de que Rebecca Ferguson, cantante británica, entonara las notas del himno nacional.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, prosiguió con la inauguración del Mundial de Atletismo, con un mensaje dirigido a la lucha contra las discriminaciones de todo tipo y resaltar el legado de la gran urbe.

Finalmente, el Mundial quedó totalmente listo para recibir a más de dos mil atletas de 205 países que participarán para dejar en alto el nombre de sus respectivos países.